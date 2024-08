DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Beatriz Prates: «Não me pronunciei até então, para falar disto hoje!»

Carla Anes

Ontem às 11:32

No «Dois às 10», Beatriz Prates ex-concorrente do «Dilema» afirma que acha que Mafalda Diamond tem ciúmes dela e de Diogo Marcelino e conta que já esteve com Diogo fora da casa.