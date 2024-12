DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Bombeira salva avó da melhor amiga: o resgate emocionante que uniu duas amigas bombeiras para sempre

Carla Anes

Ontem às 10:56

No «Dois às 10», conhecemos não uma, mas sim duas Cláudias, são amigas, ambas bombeiras e quis o destino que um momento as unisse para sempre!

Cláudia Fernandes e Cláudia Rodrigues não só são amigas como colegas no quartel de bombeiros de vila pouca de aguiar, o que elas não esperavam é que um salvamento as fosse unir ainda mais.

Corria o ano de 2021 e a avó de Cláudia Fernandes teve uma paragem cardiorrespiratória e quem a salvou foi a nada mais nada menos a amiga Cláudia Rodrigues.

Há pessoas que aparecem na nossa vida sem explicação mas esse não foi o caso destas duas amigas.

A Calzedonia e a TVI unem forças para dar início ao 7º ano consecutivo da campanha solidária Natal a Meias, com o grande objetivo de apoiar, uma vez mais, a Liga dos Bombeiros Portugueses. Na compra de um par de meias ou collants do Natal a Meias, metade do valor será revertido para a Liga Portuguesa dos Bombeiros.