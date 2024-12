DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Bombeiro nega ter sido namorado de Marco Paulo - Cinha Jardim garante: «Não era namorado, era...»

Carla Anes

Há 1h e 48min

No «Dois às 10», Eduardo Jorge Vilaça Ferreira, herdeiro da fortuna do cantor Marco Paulo, que faleceu a 24 de outubro passado aos 79 anos de idade, esclareceu tudo sobre o se relacionamento com o cantor.

Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz comentam o tema.

Cinha Jardim revela: «Era uma pessoa com quem ele desabafava de tudo»