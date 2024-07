Brad Pitt assume uma namorada 26 anos mais nova que o ator

11 jul, 10:20

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz, Merche Romero e Cristina Ferreira comentam a mais recente relação de Brad Pitt. Vemos a fotografia em que o ator aparece de mão dada com a namorada pela primeira vez. Os comentadores e Cristina Ferreira comparam a beleza do ator com a de Cláudio Ramos.