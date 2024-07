DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Bruno Savate sobre o nascimento da filha: «Foi uma sensação de alegria e depois de responsabilidade»

Carla Anes

21 jun, 11:23

No «Dois às 10», Bruno Savate recorda como foi a sua infância no bairro do lagarteiro. Savate afirma que adora ser pai e fala da filha Cloe Luísa, de 4 anos.