Bruxas prometem rezas para libertar vítima do mal e sacam-lhe 250 mil euros

Hoje às 13:05

Na «Atualidade» do Dois às 10, ficámos a par do caso de duas mulheres que prometeram rezas para libertar vítima do mal e roubaram-lhe 250 mil euros. Conhecemos todos os detalhes do caso. Cláudio Ramos reage a este tema.