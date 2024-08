DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Camila conseguiu o melhor tempo de Portugal em campeonatos Europeus

Carla Anes

Hoje às 10:53

No «Dois às 10», conhecemos a história de Camila Rebelo. Camila conta que passa muito tempo no complexo de piscinas, cerca de 7horas por dia. Entrou no mundo aquático aos 2 anos. O treinador Vítor diz que desde os escalões jovens que foi campeã e recordista nacional. Camila refere que o bichinho nasceu e foi crescendo gradualmente. O sonho sempre foi chegar aos jogos olímpicos e ter alcançado uma medalha de ouro nos europeus aos 21 anos foi muito bom. A atleta estuda medicina além da competição de alto rendimento. Para Camila a natação é o plano A e a medicina o plano B. Na natação conheceu o namorado que também é atleta. Diz ser feliz e num futuro longínquo quer ser médica, ainda não sabe a especialidade.