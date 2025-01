Camisola autografada pelo plantel do Sporting deixa pais de Kevin em lágrimas: «Esta vai para o cemitério! Era o sonho dele»

Carla Anes

Ontem às 11:57

No «Dois às 10», Andreia e Dany, os pais do pequeno Kevin, são surpreendidos com uma camisola do Sporting autografada pelo plantel em homenagem ao falecido filho do casal Kevin.

Em novembro de 2024, o pequeno Kevin, de apenas 12 anos, morreu com uma meningite fatal, apaixonado pelo Sporting e com o sonho de ser futebolista.

Em lágrimas Andreia afirma: «Esta vai para o cemitério, era o sonho dele».