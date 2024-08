Cancro terminal dá um prazo de seis meses de vida a Ricardo - Veja a conversa completa e saiba como ajudar

Joana Sequeira

Há 2h e 1min

Ouvimos o testemunho comovente de Ricardo Faria. Ricardo partilha que tem cancro terminal e que lhe deram seis meses de vida. Se não fizer um tratamento na Alemanha de 280 mil euros não vai sobreviver até ao fim do ano. Ricardo está assustado e não quer deixar o filho sem pai. Ele e a mulher têm esperança que consiga salvar-se com a ajuda de todos e não vão desistir e deixá-lo morrer. Ricardo diz que esta foi uma doença silenciosa. Começou com uma dor no estômago que levou a um tumor e depois a um cancro numa fase muito avançada, pois espalhou-se pelos outros órgãos. Em estúdio, o nosso convidado fala-nos do tratamento que o ajudaria a sobreviver e da página de doações que criou para conseguir custear o mesmo.

Neste link, encontra a página da recolha de donativos para a cura de Ricardo: https://www.gofundme.com/f/financial-help-to-beat-this-cancer