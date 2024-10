DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cantor Leandro envolvido em cena de agressões com mulheres. Veja o vídeo

Carla Anes

Ontem às 12:48

No «Dois às 10», partilhamos vídeo que mostra o cantor Leandro envolvido em novas agressões. As imagens foram amplamente divulgadas nas redes sociais e na imprensa, gerando reações entre os fãs e o público em geral. Este não é o primeiro incidente de violência associado ao artista, o que levanta questões sobre o seu comportamento e as circunstâncias que o envolvem. O cantor esclarece toda a situação numa entrevista exclusiva.