Cantora acaba atuação em lágrimas e Cláudio Ramos sela momento com abraço emotivo. Veja o momento

Carla Anes

Ontem às 11:46

No «Dois às 10», o ano de 2024 começou da pior forma para Tita com a morte da mãe, vítima de cancro. Hoje a cantora partilhou como têm sido os primeiros meses sem ela e no final da atuação comoveu-se.