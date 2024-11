Carla caminhou sozinha até ao altar após perder o pai meses antes do casamento

Carla Anes

Hoje às 11:26

No «Dois às 10», conhecemos a história de Carla Salazar. Apenas 5 meses depois do pai de Carla morrer chegou o dia do casamento e a tradicional subida ao altar foi um momento difícil. Carla conta que o pai faleceu cinco meses antes do casamento e que foi sozinha até ao altar porque não havia ninguém à altura para o substituir. Conta que a subida foi muito complicada porque o vazio foi crescendo e que levou a aliança do pai no bolso e um balão que o representava. Carla termina a dizer que, apesar de estar feliz, foi um dia agridoce porque faltou o aconchego e o beijo de despedida do pai na hora de a entregar ao futuro marido.