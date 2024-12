DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Carla decidiu casar em segredo e, no dia que ia partilhar a novidade, o pai faleceu de morte súbita

Joana Lopes

Há 3h e 24min

No «Dois às 10», Carla conta que casou em segredo e, quando se preparava para partilhar a novidade com a família, foi surpreendida com a notícia que o pai tinha falecido de morte súbita.