Carolina Carvalho: «Estou a viver o melhor momento da minha vida e, ao mesmo tempo, o pior pesadelo da minha vida»

Carla Anes

Hoje às 11:45

No «Dois às 10», conhecemos a história de Alexandre Carvalho. Diagnosticado com um tumor incurável no cérebro, este pai e marido ouviu dos médicos que só teria no máximo dois anos de vida. Os filhos de Alexandre lutam para dar qualidade de vida ao pai.