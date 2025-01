DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Celso emociona-se ao recordar infância traumática: «O meu pai apontou-me uma arma à cabeça»

Carla Anes

Hoje às 11:42

No «Dois às 10», Celso recorda momentos difíceis da sua infância marcados por violência doméstica. O convidado partilha como a violência do pai o afetou profundamente, culminando num episódio em que foi ameaçado com uma arma de fogo, o que o levou a fugir de casa.

Celso partilha um bilhete comovente escrito pela sua filha que o impediu de cometer suicídio.

