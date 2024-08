DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

«Chamar-te de "brasileiro"... ele fazia-o com intenção de te diminuir?»: Igor Marchesi reage a provocações de David Diamond

Joana Sequeira

Ontem às 11:53

No «Dois às 10», recebemos Igor Marchesi, que foi expulso ontem do «Dilema». O ex-concorrente fala-nos da relação com David Diamond que foi marcada pelo conflito.