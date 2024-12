DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cinha Jardim comenta expulsão: «A Juliana fez pouco no programa»

Carla Anes

Hoje às 10:14

No «Dois às 10», partilhamos imagens do momento da expulsão de Juliana na última Gala do «Secret Story».

Cinha Jardim revela que a expulsão de Juliana já era esperada por todos e afirma que a concorrente deu pouco ao programa.