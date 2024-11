DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cinha Jardim faz revelação sobre concorrente do «Secret Story»: «Ele tem uma voz do mais sexy que há!»

Carla Anes

Hoje às 10:02

No «Dois às 10», damos início ao programa com Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz para os habituais comentários sobre a última Gala do «Secret Story». Cinha Jardim faz revelação inesperada sobre um concorrente.