Cinha Jardim faz revelações inéditas sobre o novo herdeiro de Marco Paulo, Eduardo Ferreira

Carla Anes

Ontem às 10:07

No «Dois às 10», a fortuna de Marco Paulo não será repartida apenas pelo afilhado, Marquinho, e pelo compadre, António Coelho. Há um terceiro herdeiro, chama-se Eduardo Ferreira, é bombeiro sapador em Braga e vai ficar com 10% da fortuna de Marco Paulo. O cantor procedeu à alteração do testamento há pouco mais de um ano.

Cinha Jardim revela quem é Eduardo e qual era a sua relação com Marco Paulo.