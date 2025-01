DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cinha Jardim reage à desavença entre Inês Morais e Renata Reis: «Foi uma coisa que ela apanhou para denegrir a imagem da Inês»

Joana Sequeira

Ontem às 10:13

No «Dois às 10», iniciamos o programa com a presença dos nossos comentadores Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz, que fazem o rescaldo da última gala do «Secret Story - Desafio Final». Os comentadores reagem à discussão entre Inês Morais e Renata Reis.