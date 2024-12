DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cinha Jardim sobre casal do «Secret Story»: «Este romance trouxe o pior de cada um»

Carla Anes

Hoje às 10:25

No «Dois às 10», recebemos Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco para comentarem tudo sobre a 15ª Gala do «Secret Story» que ficou marcada com a expulsão de João Ricardo e Maycon.

Maycon não resistiu a duas votações na mesma noite e abandonou a casa, Renata mostrou pena mas não ficou en lágrimas com a saída do namorado.