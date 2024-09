DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cinha Jardim sobre concorrentes do «Secret Story»: «Cá para mim vão-se juntar!»

Carla Anes

Ontem às 10:01

No «Dois às 10», reunimos Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco para comentarem a estreia do «Secret Story 8». Cinha Jardim revela que já simpatizou com dois concorrentes.