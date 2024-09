Cláudia, agricultora, confessa: «Achava que o leite era feito na fábrica»

Carla Anes

Hoje às 10:25

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Claúdia que conta que a agricultura surgiu com os avós na Sertã quando lá ia passar os fins de semana. Depois conheceu o namorado que também era filho de agricultores e a paixão começou a surgir. Está a terminar o curso de agronomia com o namorado. Cláudia fala das memórias de infância no campo com o avô. «Eu era uma criança que achava que o leite era feito na fábrica.» Cláudia fala das diferenças da agricultura biológica e da agricultura convencional. «A agricultura biológica é eu produzir alimentos para as pessoas de uma forma segura». «A agricultura trouxe-me um caminho que eu quero seguir, acabou por me salvar a vida».