Cláudia Nayara faz grande revelação: «Vou casar»

Carla Anes

Hoje às 10:38

No «Dois às 10», recebemos Cláudia Nayara com música nova, a cantora mostra-se muito orgulhosa do seu novo projeto.

A cantora revela, em direto, que vai casar.