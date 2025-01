DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos afirma: «Todos temos um preço!»

Carla Anes

Hoje às 10:13

No «Dois às 10», durante as «Conversas de café», Cláudio Ramos questiona Luísa Castel-Branco sobre a sua participação num reality show, a nossa comentadora assegura que nunca participaria pois jamais iria dividir casa de banho e quarto com alguém.