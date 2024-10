DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos arranca gargalhada a Cristina Ferreira: «É a história da Cristina e do João»

Carla Anes

Ontem às 12:54

No «Dois às 10», Cláudio Ramos partilhou uma música que, segundo ele, espelha a história de amor da apresentadora com João Monteiro. A revelação foi recebida com uma mistura de surpresa e emoção, levando Cristina Ferreira às gargalhadas.