Cláudio Ramos avança: «Tenho três informações para vocês»

Carla Anes

Hoje às 10:41

No «Dois às 10», recebemos Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz para comentar a última gala do «Dilema». Cláudio Ramos revela que Carlos Areia vai marcar presença no programa «Goucha» e que Manuel Luís Goucha vai hoje à casa.