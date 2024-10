DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos compara Renata e Maycon a Márcia e Monteiro e Márcia reage: «A sério?!»

Carla Anes

Hoje às 10:28

No «Dois às 10», Cláudio Ramos provoca Márcia Soares ao comparar a história de Renata e Maycon com a sua história com Francisco Monteiro.