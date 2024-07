DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos confessa: «Chorei imenso com ele. Eu acho que até me identifico um bocadinho com o Élvio»

Carla Anes

Hoje às 10:11

No «Dois às 10», reunimos Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Diana Lopes para comentarem tudo sobre a última Gala do «Dilema» em uqe Élvio Santiago foi expulso. Cláudio Ramos assume que identificava com o concorrente Élvio e explica porquê.