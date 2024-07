DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos confessa: «Eu estava com uma raiva em casa!»

Carla Anes

Hoje às 11:10

No «Dois às 10», Cláudio Ramos revela que no momento em que Élvio Santiago ponderou desistir do programa sentiu muita raiva, a assistir em casa. O ex-concorrente esclarece o que o levou a ter essa atitude.