Cláudio Ramos confessa: «Se eu chegar ao hospital e alguém me atender com tatuagens...»

Carla Anes

Hoje às 10:26

No «Dois às 10», conhecemos o trabalho de Mag Rodrigues, tem 33 anos, e é fotógrafa de desde os 18 anos. Tem uma série fotográfica onde retrata profissionais de saúde com tatuagens e piercings. Cláudio Ramos afirma que se for atendido por um profissional de saúde com tatuagens se sente mais identificado.