Cláudio Ramos conta episódio sobre Fátima Lopes: «Teve que ir ao hospital...»

Carla Anes

Ontem às 10:13

No «Dois às 10», recebemos Pedro Figueira, quiroprático e especialista em coluna, que esclarece todas as dúvidas sobre a saúde da nossa coluna. Cláudio Ramos elogia a postura de Fátima Lopes e conta episódio com a apresentadora.