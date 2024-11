Cláudio Ramos desabafa: «Eu antes mudava os lençóis todos os dias. Agora que não estou a mudar, não ando bem!»

Carla Anes

Hoje às 10:27

No «Dois às 10», nunca é demais lembrar que a nossa alimentação contribui para o bom funcionamento do intestino. Para nos explicar como chamámos a nutricionista Natália Costa. Cláudio Ramos aproveita para esclarecer todas as dúvidas sobre as fibras.