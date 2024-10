DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos: «Diverti-me tanto com este homem! A última vez que dancei à séria foi numa festa dele»

Carla Anes

Hoje às 10:31

No «Dois às 10», recebemos Paulo Silva o mentor de Revenge of the 90's, Cláudio Ramos faz revelação sobre o convidado.