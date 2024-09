DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos diz asneira em direto e Cristina Ferreira reage. Veja o momento

Carla Anes

Hoje às 10:52

No «Dois às 10», recebemos Teresa Horta Colaço com as dicas perfeitas para a preparação de marmitas, durante a conversa Cláudio Ramos solta uma asneira.