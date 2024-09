DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos e Cristina Ferreira discutem questões ligadas à homossexualidade: «Não coloques essa pressão tão grande nas mães»

Carla Anes

Ontem às 10:53

No «Dois às 10», recebemos o vencedor da «Casa dos Segredos 7», Tiago Rufino fala do seu relacionamento com Luan e como a família reagiu à sua homossexualidade e Cláudio Ramos e Cristina Ferreira comentam o tema.