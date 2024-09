Cláudio Ramos elogia educação dos filhos de Bernardina: «Não tens que te envergonhar dos teus filhos»

Carla Anes

Hoje às 11:17

No «Dois às 10», recebemos Bernardina Brito, a segunda classificada do «Dilema», Cláudio Ramos elogia os filhos da ex-concorrente que fica emocionada com as palavras do apresentador.