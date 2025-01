Cláudio Ramos faz agradecimento emotivo: «Parece que foi ontem que comecei a realizar um sonho que tinha há mais de 30, mas não o fiz sozinho...»

Carla Anes

Ontem às 12:58

No «Dois às 10», começamos o programa a celebra o 4º aniversário do «Dois às 10», no final do programa Cláudio Ramos faz agradecimento emotivo ao público.