Cláudio Ramos faz agradecimento especial a convidado com autismo: «A mim já me ajudou»

Carla Anes

Hoje às 11:25

No «Dois às 10», André explica que foi diagnosticado com autismo aos 50 anos e partilha como as dificuldades de socialização o desgastavam. Cláudio Ramos faz agradecimento ao convidado por ter ficado muito esclarecido em relação à condição de André.