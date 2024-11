DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos faz revelação inacreditável: «Eu comia uma inteira, agora já não tenho essa capacidade!»

Carla Anes

Hoje às 10:22

No «Dois às 10», do Seixal, Setúbal recebemos uma tarte de amêndoa de comer e chorar por mais. Dizem que é a melhor do mundo e é feita pela consultora imobiliária, Cristina Santos. Cláudio Ramos revela que comia uma tarde de amêndoa inteira.