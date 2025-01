DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos fica sem reação após previsão de tarot: «Ai, não me diga isso!»

Carla Anes

Hoje às 10:11

No «Dois às 10», conhecida como Sereia do Tarot, Sara cresceu a sentir energias e visões, mas ignorava. Após a morte da mãe, as visões tornaram-se mais frequentes, chegando mesmo a deixá-la assustada. Decidiu então não ignorar mais e começou a explorar a espiritualidade. Atualmente, é médium e ajuda os outros através da leitura de cartas de tarot.

Sara prevê que Cláudio Ramos pode vir a apaixonar-se por uma mulher, no futuro. Não pode perder a reação do apresentador!