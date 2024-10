DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos lamenta a morte de Marco Paulo: «Hoje é um dia triste»

Carla Anes

Há 1h e 9min

No «Dois às 10», morte de Marco Paulo: uma despedida ao ícone da Música Portuguesa. Marco Paulo, uma das maiores referências da música ligeira portuguesa, faleceu hoje, deixando Portugal de luto por uma das suas vozes mais emblemáticas. O cantor, que ao longo de mais de cinco décadas conquistou o público com canções como "Eu Tenho Dois Amores" e "Ninguém, Ninguém", marcou várias gerações com a sua música e presença cativante.