Cláudio Ramos mostra surpresa e curiosidade: «Nunca tinha conhecido ninguém que fosse uma zeladora de campas»

Carla Anes

Hoje às 10:17

No «Dois às 10», Cláudio Ramos fica surpreendido com a profissão de Guilhermina Cadilhe. A nossa convidada conta os detalhes do seu dia-a-dia como zeladora de campas.