DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos partilha que cresceu sem avós e diz: «Um dia sento-me lá no sofá e conto»

Carla Anes

Hoje às 10:42

No «Dois às 10», enquanto provam a receita do chef, Cláudio Ramos partilha, num tom mais sentimental, que cresceu sem avós e diz: «Um dia sento-me lá no sofá e conto».

Cristina Ferreira mostrou-se sensibilizada com a partilha inesperada.