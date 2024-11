Cláudio Ramos: «Posso-vos fazer uma leitura despida de...»

Carla Anes

Hoje às 10:09

No «Dois às 10», damos início ao programa com Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz para os habituais comentários sobre a última Gala do «Secret Story», em unanimidade os comentadores não esperavam a saída do concorrente Afonso.