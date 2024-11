Cláudio Ramos protagoniza momento de ternura a explicar como funciona a televisão a pequeno convidado: «Os teus amiguinhos estão todos a ver-te»

Carla Anes

Há 2h e 25min

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Ana Rute Alves. Ana conta que nasceu com uma doença genética linfangioma cervical que lhe mudou a vida e fez com que sofresse de bullying na infância. Tem 7 ou 8 quistos sebáceos no pescoço.

Ana é mãe de 5 e foi mãe pela primeira vez aos 17 anos.

Os filhos sempre a apoiaram e sempre a defenderam perante os outros o que faz com que Ana acredite na vida e seja diferente.

Cláudio Ramos protagoniza momento de ternura ao explicar ao filho mais novo de Ana como funciona a televisão.