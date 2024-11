Cláudio Ramos provoca Gonçalo Quinaz ao falar de nova relação da ex-concorrente de reality shows Jéssica Maria: «Tu tiveste um caso com a Jéssica?»

Joana Lopes

Ontem às 10:15

No «Dois às 10», comentamos o divórcio de Joana Diniz e a nova relação do ex-marido com Jéssica Maria. Cláudio Ramos acaba por provocar Gonçalo Quinaz, que, no passado, teve uma relação com Jéssica Maria.