Cláudio Ramos questiona: «Alguma vez se deslumbraram?» - Surpreenda-se com a resposta dos Anjos

Carla Anes

Hoje às 10:14

No «Dois às 10», recebemos Nelson e Sérgio Rosado, os irmãos tinham 12 e 8 anos quando deram o primeiro concerto no Algarve. Com uma carreira de 25 anos cheia de êxitos os irmãos Rosado falam da fama e do reconhecimento do público.