Cláudio Ramos questiona Bárbara Norton de Matos sobre polémica: «Como é que lidas quando acordas e tens um namorado novo?»

Carla Anes

Há 3h e 16min

No «Dois às 10», nos últimos tempos Bárbara Norton de Matos tem sido notícia à conta dos namorados. Depois do famoso toureiro, foi vista a passear com um novo amigo. E uma vez mais, o protagonismo da atriz no mundo mediático, volta a prender-se com a vida pessoal e não com a carreira. Bárbara Norton de Matos esclarece tudo!