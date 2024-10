DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos questiona Beatriz Prates sobre os rumores do afastamento de Diogo Marcelino

Carla Anes

Ontem às 10:29

No «Dois às 10», Beatriz Prates não deixa nada por dizer e esclarece tudo sobre o fim da amizade com Diogo Marcelino. Diogo Marcelino e Beatriz Prates estão de costas voltadas, a filha do cantor Toy decidiu afastar-se e explica os seus motivos.